Aprenda a fazer a caipirinha perfeita para comemorar o Ano Novo

Bebidas alcoólicas são bastante requisitadas nas festas de final de ano, o que faz crescer a procura por receitas e as compras de ingredientes específicos no mercado. Com o intuito de curtir o momento e experimentar sabores, os lares podem ter caipirinhas entre as opções à mesa.

Se você é do time que gosta de produzir a bebida em casa, deve saber que algumas dicas são essenciais para não cometer exageros no preparo. Pensando nisso, separamos uma receita que traz o equilíbrio de sabores no paladar na hora de preparar a sua caipirinha.

Você pode conferir as orientações da receita clicando aqui. Fácil de preparar e rápida para ficar pronta, essa caipirinha precisa somente de três ingredientes. Ter atenção ao processo na hora de misturar o limão e o açúcar é um dos passos mais importantes.