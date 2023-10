Aprenda a fazer a feijoada de Janaína Rueda, eleita a melhor chef da América Latina pelo 50 Best

Uma caprichada feijoada, acompanhada de couve, arroz, tartare de banana e pimentas variadas, costuma ser protagonista de alguns fins de semana na casa de Janaína Rueda, chef dos restaurantes premiados A Casa do Porco e Dona Onça, em São Paulo.

A feijoada dela é extremamente recheada e leva vários tipos de carne, como coxão duro, pernil, costelinha de porco, bacon e linguiça artesanal.

Consagrada com o status de única chef brasileira entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina, a chef recebeu, na quarta-feira (5), o título de melhor chef mulher pelo Latin America’s 50 Best Restaurants.

Para saber a receita de feijoada da chef premiada, acompanhe o passo a passo.

Receitas testadas e aprovadas

