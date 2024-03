Aprenda a fazer a tradicional pasta italiana em curso de Carla Pernambuco

Na próxima semana começa o curso que abre o ano letivo no Estudio CP Food Design, de Carla Pernambuco. As aulas são perfeitas para quem ama comida italiana e quer aprender a fazer uma boa massa.

A responsável por ensinar as técnicas é a chef Fernanda Possi, formada pela Le Cordon Bleu em São Paulo e vencedora de uma das etapas do MasterChef Brasil 2020.

O primeiro encontro será na quinta-feira, 14/03, das 19h e 22h30. A profissional irá ensinar o preparo de dois tipos de massa: o balanzoni (massa verde típica da Bolonha, recheado com mortadela italiana, ricota, mascarpone e parmesão, servida com manteiga e sálvia) e cavatelli (massa típica da Puglia, feito com sêmola de grano duro e servido com ragu bianco de linguiça artesanal).

O valor da curso, com direito a degustação e harmonização com vinhos, além da apostila com as receitas, é de R$ 450.

Já no dia 28/03, às 19h30, a própria Carla assume a bancada para uma aula especial, com a estreia da série “Dinner Party”, que traz a ideia de cozinha multicultural. O menu da primeira aula será inspirado nos restaurantes londrinos e o jantar também incluirá degustação acompanhada de vinhos.

