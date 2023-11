Aprenda a fazer bebidas refrescantes e muito saborosas com suco de uva

Já é quase metade do mês de novembro, e tem sido comum os termômetros do país inteiro marcarem temperaturas acima dos 25°C até quando o sol se põe. Com o verão batendo na porta, e também com a latente crise climática, a tendência é que o calor aumente ainda mais.

Por essa razão, apostar em comidas mais leves e bebidas refrescantes são uma boa forma de contornar a sensação de cansaço que esse clima proporciona. Confira, abaixo, modos de variar seu cardápio de bebidas utilizando como base o suco de uva:

Suco verde com maçã

É bem verdade que suco verde não agrada todos os paladares, mas essa agradável combinação de frutas pode surpreender positivamente pela explosão de sabores. Para essa bebida são necessários apenas três ingredientes; aprenda a fazer aqui.

Suco verde pode ser feito com suco de uva verde Foto: Werther Santana | Estadão

Suco de uva verde com água de coco

Essa mistura inusitada, além de deliciosa, é uma ótima opção para manter-se hidratado. Este suco é, provavelmente, um dos mais fáceis de fazer nesta lista. Veja o passo a passo aqui.

Beba este suco de uva verde com água de coco para você se manter hidratado no Carnaval Foto: Werther Santana | Estadão

Gim com uva

O suco de uva também pode servir de excelente combinação em drinques alcoólicos. Experimente em casa essa receita concedida pelos especialistas do Merci Bistrô, que leva limão, uva verde e gim, disponível aqui.

