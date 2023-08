Delicioso molho barbecue Foto: Freepik

Originário das tradições churrasqueiras do sul dos Estados Unidos, o barbecue é muito mais do que um condimento, ele é um dos molhos de churrasco mais conhecidos do mundo. Utilizado em carnes assadas, pode ser pincelado durante a cocção ou quando a carne estiver pronta.

Pensando em agradar a todos, o Paladar, preparou uma receita do saboroso molho, que pode ser feito em casa, e em pouco tempo. Confira a receita completa aqui.