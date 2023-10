Aprenda a fazer o pão de alho perfeito seguindo dicas de Chef

Se tem algo que faz sucesso no churrasco brasileiro além da carne é o pão de alho como acompanhamento. Crocante por fora e cremoso por dentro, esse aperitivo é fácil de ser encontrado pré-pronto nos congeladores dos supermercados, ou ainda pode ser feito do zero em casa com manteiga, mussarela e algumas especiarias.

Embora seja um alimento simples de ser elaborado, alguns pontos requerem cautela na hora da cocção, seja para não esquecer algum ingrediente, não queimar ou errar no ponto, como escolher boas versões industrializadas e até na hora de adaptar os meios na falta de uma churrasqueira.

Dicas para esses e outros aspectos que envolvem o pão de alho são detalhadas pelo chef Potiguara Alcântara, docente do curso de gastronomia do Senac na matéria ‘Em busca do pão de alho perfeito: veja dicas para acertar na hora de fazer em casa’, por Luigi Di Fiore. Leia na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.