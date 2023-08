Aprenda a fazer o pão de queijo perfeito

O pão de queijo é uma iguaria mineira extremamente popular, uma das comidas que se pode afirmar categoricamente que tem ‘sabor de Brasil’, e está disponível em grande escala em versões pré-prontas nos congeladores dos supermercados; ou, então, já assado e quentinho nas vitrines das padarias, aguardando para ser consumido imediatamente.

Também existe a opção de fazer o pãozinho em casa, do zero. A receita exige uma técnica básica fácil de ser aprendida e, com ela uma vez dominada, você pode variar usando diferentes tipos de polvilho e de queijo, experimentando novas combinações de sabores.

O Paladar coletou a receita desenvolvida pelo professor Maurício Lopes, que usa queijo meia cura e polvilho azedo, e instrui acerca das funções dos ingredientes, dando a possibilidade de substituí-los por outros equivalentes e apostar em outras versões adaptadas. Confira a receita na íntegra aqui.