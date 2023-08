Aprenda a fazer pão de queijo com doce de leite

O tradicional pãozinho de queijo é uma iguaria mineira que já ganhou o coração da maioria dos brasileiros com sua massa aerada e macia à base de polvilho - um dos muitos subprodutos da mandioca.

O alimento é ideal para o café da manhã ou da tarde, além de ser encontrado pré-pronto nos congeladores do mercado, pode ser reproduzido em casa adaptando os ingredientes e inovando com diferentes recheios.

E é nesse momento que os amantes da mistura entre o doce e o salgado são contemplados! O Paladar separou a receita de pão de queijo da lanchonete mineira Trem Doido. Saiba como fazer uma massa perfeita do zero e finalizar com um bom doce de leite.