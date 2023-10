Aprenda a garimpar bons rótulos em feira de vinhos

Na última semana, aconteceu em São Paulo a ProWine, feira voltada para os profissionais do setor de vinhos. Em eventos como este, um dos objetivos é encontrar produtos que surpreendam pelas mais diversas razões, seja pelo estilo, tendência e preço.

Para isso, é preciso provar muita coisa e cuspir, pois só descartando as amostras é possível avaliar os diversos rótulos em exposição.

Uma degustação do chileno Patricio Tapia, por exemplo, permitiu comparar vinhos argentinos e chilenos da safra de 2021. Na Argentina, a comparação foi difícil estabelecer qual o melhor entre o Adrianna Vineyard Mundus Bacilus Terrae Malbec 2021 e o Finca Piedra Infinita Supercal Malbec 2021, dois ícones elaborados apenas com a malbec e fermentados em tanques de concreto.

No mesmo painel, recebeu destaque o Jardín de Hormigas Vino de Jardín Malbec 2021, lançado pela primeira vez nesta safra. São vinhedos ainda jovens, plantados em 2017, e que devem ganhar complexidade com o tempo. Do lado chileno, a chance de provar (e comparar) lado a lado os ícones Seña, Casa Real e Almaviva, todos ainda muito jovens, mas de estilos diferentes.

Para saber mais sobre a feira, leia a matéria completa.

