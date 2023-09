Aprenda a harmonizar o Vinho do Porto com preparos doces e salgados

O Vinho do Porto é um produto com alto teor alcoólico produzido na região norte de Portugal. De sabor adocicado, a bebida pode ter diferentes cores e categorias, sendo duas delas Tawny e Ruby, que exige menor tempo de maturação.

“A uva começa a fermentar e, depois de um tempo, é adicionada aguardente vínica. Com isso, a bebida fica mais doce, porque nem todo o açúcar da uva foi convertido em álcool, mas o teor alcoólico também aumenta por conta da aguardente, ficando em torno de 19% a 20%, enquanto vinhos tintos secos geralmente têm de 12% a 14%”, explica a especialista em vinhos Suzana Barelli.

Esse tipo de vinho também pode agradar muitos paladares quando harmonizado com certos pratos, ou até mesmo sendo utilizado como ingrediente em receitas doces ou salgadas. E foi pensando em ampliar seus horizontes através da bebida que Luigi Di Fiore reuniu dicas de chefs de cozinha para você aprender a harmonizar Vinho do Porto corretamente.

