Aprenda a preparar diferentes tipos de creme de leite em casa

Subproduto do leite, o creme é obtido por meio da parte mais gordurosa do alimento, e pode ser feito em casa deixando uma porção da versão integral em repouso por algumas horas em local fresco.

Nas prateleiras da maioria dos supermercados brasileiros, as muitas marcas de creme de leite oferecem produtos com um teor de aproximadamente 25% até 35% de gordura, mas algumas receitas mais elaboradas exigem cremes diferentes desses, com índices maiores ou menores de gordura.

Embora sejam produtos difíceis de encontrar prontos, ainda existe a possibilidade de fazer adaptações a partir do creme de leite fresco pasteurizado em casa. Aprenda a fazer half-and-half, whipping cream, light whipping cream, creme leve, crème double e crème fraîche seguindo as instruções disponíveis aqui.

Agora, se você deseja elaborar coisas mais simples com creme de leite, aqui vão algumas sugestões de receita: chocolate quente cremoso, creme inglês e beterraba com creme de leite e pó de cebola feito a partir da casca, do Restaurante 31.