Aprenda a preparar o famoso ‘bolovo’ com linguiça

Bolovo de linguiça e cachaça Foto: Zona 011

A linguiça é sempre uma boa opção e cai bem em tudo. Pensando em praticidade e sabor, o Paladar preparou uma receita de bolovo de linguiça na cachaça. Além dessa, o portal prepara diversas receitas saborosas, que podem ser feitas facilmente em casa, e podem ser conferidas aqui.

O nome do bolinho ficou famoso em 2005, no programa de comédia Hermes e Renato, que levaram ao ar um documentário chamado “Bolovo, A Ameaça Urbana” uma paródia do filme Super Size Me, na qual um homem se alimentava apenas de bolovo.

O petisco é muito presente nos botecos de São Paulo. A receita é bem fácil de ser reproduzida e pode ser conferida completa aqui.