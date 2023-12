Aprenda a servir espumante da maneira correta; veja no vídeo

Com as festas de final de ano chegando, é normal que a sessão de bebidas dos supermercados se encham de promoções de vinhos espumantes, uma das bebidas que já fazem parte da tradição do Réveillon.

Como o consumo do espumante é algo mais esporádico, pode ser que algumas dúvidas possam permear o imaginário comum, desde como abrir a tampa até o momento de servir. E para essa última entra a especialista em vinhos Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia no Paladar.

Em vídeo, ela ensina como servir o líquido adequadamente nas taças evitando que a espuma transborde. Confira acima!

Veja mais dicas no Manual do espumante, elaborado por Chris Campos.