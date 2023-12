Aprenda a temperar o peru para a ceia de Natal

Já é quase Natal e nos congeladores e freezers dos supermercados o que mais se vê são peças de peru à venda. E não é a toa, já que a ave figura o prato principal da ocasião para as famílias que gostam de seguir a tradição da celebração.

Algumas marcas já vendem a carne temperada para facilitar a vida dos consumidores, mas um tempero caseiro pode aplicar mais personalidade e sabor ao prato. O chef do Brodo Restaurante, Marcelo Vaz, afirma: “Mesmo quando o peru já vem temperado, eu gosto de fazer uma marinada por 24 horas com água, cerveja ou vinho branco seco com ervas aromáticas. Este processo serve para realçar mais o sabor, além de deixar a carne mais macia e suculenta [...]”.

Ele ainda revela mais dicas e cuidados que devem ser tomados para garantir êxito no preparo do peru, que podem ser lidas na matéria ‘Peru de Natal perfeito: aprenda as melhores receitas e técnicas, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

