Aprenda como fazer donuts fritos de chocolate

A história do donut remonta a séculos atrás, quando antigos povos europeus começaram a fritar pedaços de massa para criar uma espécie de pão doce. Com o tempo, a iguaria ganhou popularidade nos Estados Unidos, onde a forma circular, com um furo no meio, se tornou icônica e a mais conhecida.

O donut de chocolate é uma evolução deliciosa dessa sobremesa. Os donuts, com o tempo, tomaram as ruas de São Paulo, e as opções são inúmeras. Mas não precisa ir até uma loja de donuts para conseguir comer o doce.

No melhor estilo norte-americano, o Pato Rei ensinou a preparar donuts fritos de maneira descomplicada. A cobertura desta receita é de chocolate 50% para ficar doce na medida certa. Confira a receita completa aqui!

Receitas testadas e aprovadas

