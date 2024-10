Aprenda a degustar vinhos como um sommelier

Degustar um vinho é mais do que só beber uma taça. A degustação tem a ver com apreciar os sabores e entender as nuances sutis de cada rótulo. Essa parece ser uma tarefa difícil, destinada a sommelier, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida.

Segundo a Food & Wine, que, por mais que a tarefa seja complicada para iniciantes, o segredo está na pesquisa e muita degustação, para desenvolver o paladar. Com o tempo e prática, o olfato e as papilas gustativas ficam mais apuradas.

Por mais que soe esquisito, a língua e o nariz também estão juntos na degustação do vinho. As papilas gustativas identificam os cinco sabores básicos (doce, azedo, salgado, amargo e umami), enquanto o olfato detecta outros sabores, muito mais complexos.

Existem muitos tipos de vinhos, mas os sabores mais comuns são: frutado, floral, terroso, apimentado e herbal. À medida que o vinho envelhece, os sabores se concentram, deixando os sabores mais complexos e aflorados.

O que prestar atenção durante a degustação?

Duração do gosto na boca: quanto mais tempo o sabor do vinho durar na boca, melhor a qualidade do produto; Equilíbrio: harmonia entre sabor, álcool e acidez; Envelhecimento: o vinho, assim como outras bebidas alcoólicas, fica melhor à medida que envelhece

Estudar sobre o vocabulário do mundo vinícola é interessante para melhorar a capacidade de degustação. Além disso, treinar o olfato, prestar mais atenção à textura dos alimentos e discutir sobre as percepções do vinho também.

Como começar a degustar vinhos?

Não faltam opções de vinhos hoje no mercado. Dos mais caros aos mais em conta, dos mais doces aos mais encorpados, é difícil escolher a melhor opção para iniciantes. Especialistas indicam 3 rótulos fáceis de beber, confira a lista lista aqui.

Para entender melhor o mundo vinícola, o Paladar criou o Guia dos Vinhos. Traz as principais informações, tanto para iniciantes quanto mais experientes, com produção, adegas, história e indicação de rótulos.