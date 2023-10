Aprenda os segredos para fazer uma pizza com borda recheada perfeita

Se tem um prato de origem estrangeira que é muito popular no Brasil, esse prato é a pizza. E esse fato pode ser facilmente apurado olhando para as muito prováveis duas ou três pizzarias estabelecidas somente no bairro em que você mora ou nas regiões vizinhas, ou então acompanhar o fluxo de motoboys realizando várias entregas nas noites de sexta e sábado.

A saborosa refeição com massa assada, molho de tomate e recheios variados pode ser obtida facilmente e em diferentes formatos, seja pré-pronta e congelada no mercado, encomendando na pizzaria mais próxima ou, então, fazendo em casa do zero.

E para quem preza pela última opção com o acréscimo da borda recheada, é possível escolher duas maneiras de preparo: a tradicional e a rachetta (uma palavra italiana para ‘raquete’, e leva esse nome por ficar parecida com o objeto). As duas maneiras exigem certos cuidados e técnicas, e nada melhor do que um especialista para instruir de forma adequada, certo?

Por isso, o chef da La Bracieira, Marcos Paulo, compartilha as dicas e o passo a passo para fazer pizzas com bordas recheadas perfeitas. Você pode conferir cada uma delas detalhadamente na matéria ‘Chef ensina os segredos para fazer pizza com borda recheada’, por Helena Gomes. Leia na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

