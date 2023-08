Aprenda preparo de aperitivo com linguiça para sair do comum

Linguiça com uva e cachaça. Foto: Codo Meletti|Estadão

A linguiça é sempre uma boa opção e cai bem em tudo. Mas, às vezes, um aperitivo diferente é uma ótima opção. O Paladar, decidiu sair do comum, e preparou uma receita de linguiça com uva e cachaça. A receita, assim como as outras produzidas pelo portal, podem ser conferidas aqui.

A combinação de linguiça e cachaça dispensa apresentações, um par que dá certo em diferentes associações. Desta vez, a dupla aparece no prato, combinada com uvas, que emprestam acidez para o preparo. Confira a receita completa.

Além disso, para escolher uma boa linguiça, o Paladar fez um teste com as 10 linguiças que são encontradas no mercado. O júri especializado deu suas opiniões, que podem ser vistas clicando aqui.