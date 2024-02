Você sabia que existem diferentes tipos de tomate? E não estamos falando apenas do tradicional “tomate de salada” e o italiano, existem muitos outros disponíveis no mercado, cada um com sua utilidade.

Os tomates carmem, holandês, débora, cereja, sweet grape, pera e caqui, por exemplo, são excelentes opções para a salada do dia a dia. O caqui também vai bem em preparos de vinagrete. Para molho de tomate caseiro, os mais indicados são o Débora e o italiano.

Em sanduíches, a dica é usar o pera. Já em risotos, o holandês é a aposta certeira. O sweet grape é perfeito para comer com frios, queijos e ervas. O tomate verde, por sua vez, é excelente em salada.

