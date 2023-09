Área VIP do The Town tem mais de 3 toneladas de comida; veja o cardápio dos últimos dias

Repleta de convidados famosos, como Pedro Sampaio, Rodrigo Faro, Sabrina Sato e Paolla Oliveira, a área VIP do The Town também contará com um cardápio exclusivo. O espaço apresenta 2 andares e recebeu 5 mil pessoas durante o primeiro final de semana do festival, tendo também vista para o palco Skyline, onde ainda se apresentarão Maroon 5, Bruno Mars, Foo Fighters e muitas outras atrações do mundo da música.

Mas, afinal, o que o público da área VIP do The Town pode comer? Assinado pelo chef executivo da GSH Live, João Magalhães, o cardápio exclusivo do espaço pretende oferecer uma viagem gastronômica inspirada nos bairros ilustres de São Paulo. O menu, inspirado por influências da gastronomia dos países presentes na cultura paulistana, busca agregar as diferentes comunidades imigrantes da cidade. O público presente poderá degustar de uma seleção de massas, como fusilli alla puttanesca ou espaguete crocante de pupunha com abobrinhas e tomates confit, e costelinha marinada na cerveja preta com polenta cremosa ao parmesão.

Os vegetarianos também podem experimentar pratos como saladas de lentilha rosa com couve-flor e abóbora com parmesão, além de um curry de cogumelos e legumes para manter as energias lá no alto durante os shows do The Town. As embalagens, por sua vez, seguem uma linha de sustentabilidade e são feitas de materiais biodegradáveis.

Para as sobremesas, o chef Lucas Corazza, apresentador do programa Que Seja Doce no canal GNT, preparou algumas sobremesas exclusivas para o The Town. Entre elas, os destaques ficam com o pavê de chocolate branco e castanha e pérolas de tapioca com tartar de manga.

A área VIP do The Town também será open bar para uma variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.