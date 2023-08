Arena MRV terá dois restaurantes de alta gastronomia

A Arena MRV, conhecida informalmente como Arena Galo, é o novo estádio do Atlético. E, como aposta, a Gourmet Sport Hospitality, empresa de hospitalidade que atua no Allianz Parque, Estádio do Palmeiras, fará operações e implementará a alta gastronomia no primeiro semestre do próximo ano.

Os dois restaurantes da Arena, ficarão disponíveis para o público no dia a dia, mas em momentos de partidas ou shows, eles irão virar um serviço de camarote. Além disso, a empresa será responsável por alimentos e bebidas do estádio, incluindo lanches de arquibancada, assim como fazem no Allianz.

O investimento total não foi revelado, mas só uma das cozinhas custou aproximadamente R$ 2 milhões. E, enquanto os restaurantes não são inaugurados, a estrutura é utilizada em eventos internos. No Brasil, a empresa não possui concorrentes, mas, no exterior, a referência no mercado é o grupo alemão Kofler.