Arraiá no Rio de Janeiro venderá comidas por R$ 1,99; confira o cardápio

Volta Redonda: Arraiá vende comidas por R$1,99; confira o cardápio Foto: imagem: freepik

Uma das festas mais populares e tradicionais da região de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, será realizada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento está programado para iniciar nesta quinta-feira (27) e vai até domingo (30). O que chamou atenção também, foram as comidas típicas que serão vendidas pelo preço de R$1,99.

No cardápio, segundo o G1, terá pizza frita, cachorro-quente, salsichão, pipoca, espetinhos, canjiquinha e feijão amigo. Além disso, os doces também estarão no menu, como bolos de pote, mousses e canjica doce. As bebidas, como refrigerante, também estarão sendo vendidas por R$ 1,99.

O evento é organizado pela prefeitura da cidade e todo dinheiro arrecadado será revertido para 33 entidades beneficentes que estarão trabalhando na festa. Além disso, a forma de pagamento é apenas no dinheiro, não aceitam pix ou cartões.

De quinta e sexta-feira, o evento acontece das 17h as 23h. No sábado e domingo, a festa terá o inicio às 15h. Uma das atrações esperadas é a quadrilha “Mistura Gostosa”, de Campina Grande, Paraíba, que fará apresentações todos os dias às 19h e às 21h.