Arroz de Festa: veja receitas únicas para o Natal e réveillon

Muito se fala sobre chester, peru, tender, farofa, pavê e outros pratos que disputam o estrelismo da mesa quando se tratam das ceias de final de ano, mas não dá para deixar de lado um dos acompanhamentos mais clássicos: o arroz.

É bem verdade que o ingrediente já faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros, ao lado do feijão, e por essa razão, unir o clássico a ideias inovadoras pode ser uma excelente aposta para agradar gregos e troianos durante as festas.

Há quem prefira o arroz branco (ou integral) soltinho e temperado com sal e alho, da maneira tradicional, mas o céu é o limite para esse alimento, o que significa uma infinidade de combinações muito saborosas e surpreendentes utilizando ingredientes como lentilha, nozes, romã, queijos, entre outros.

E, nesse caso, sugestões sempre são bem-vindas, não é mesmo? Em nosso caderno de receitas foram reunidas 10 opções de arroz para as festas, que combinam legumes, frutos do mar, oleaginosas, champanhe, e por aí vai. Confira na íntegra aqui.