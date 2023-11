As 15 receitas internacionais que os brasileiros mais pesquisaram em 2023

Quando o assunto é receita, a internet é o meio mais buscado para encontrar o passo a passo do prato desejado. Em 2023, as receitas mais procuradas foram de comidas internacionais, que têm caído no gosto da população, especialmente os doces.

A Preply, plataforma de pesquisas e idiomas, lançou um estudo para descobrir quais foram as receitas culinárias mais pesquisadas no Brasil em 2023. O grande destaque ficou com as sobremesas norte-americanas, sendo o brownie o mais procurado. Além dele, a variedade de doces dos EUA, como cookies, donuts, waffles, também motivou milhares de pesquisas na internet desde janeiro.

A seguir, confira o ranking com as receitas mais pesquisadas por brasileiros em 2023:

Brownie, dos Estados Unidos, com 2,034.000 de buscas Fricassé, da França, com 73.2000 de buscas Cookies, dos Estados Unidos, com 50.0500 de buscas Nhoque, da Itália, com 29.1900 de buscas Guacamole, do México, com 28.1900 de buscas Churros, da Espanha, com 257.000 de buscas Waffle, dos Estados Unidos, com 229.200 de buscas Risoto, da Itália, com 209.600 de buscas Donuts, dos Estados Unidos, com 209.000 de buscas Yakisoba, do Japão, com 207.100 de buscas Esfiha, da Síria, com 183.400 de buscas Tabule, do Líbano, com 89.900 de buscas Quiche, da Alemanha, com 89.500 de buscas Focaccia, da Itália, com 83.700 de buscas Chipa Paraguaia, do Paraguai, com 67. 200 de buscas

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de recitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira sugestões e dicas de pratos, drinque e entrevistas aqui.