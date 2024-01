As 3 melhores linguiças do mercado eleitas pelo Paladar em 2023

Na hora de preparar um churrasco, uma escolha certeira é a linguiça toscana. De fácil preparo e com uma quantidade de gordura que garante a suculência da carne assada, essa opção costuma agradar todos os gostos. Além disso, o valor é mais acessível em comparação a outras carnes do mercado.

Por isso, o Paladar decidiu testar as marcas mais vendidas nos supermercados. Jurados convidados provaram à cegas 10 amostras para avaliar a qualidade dos produtos e eleger um top 3 com as melhores linguiças.

As melhores marcas de linguiça toscana para churrasco, segundo os especialistas, são:

Perdigão Dia Autêntica

A linguiça da Perdigão foi a campeã por ser muito saborosa e suculenta. O produto apresentou boa aparência e com ótima moagem, trouxe equilíbrio no sal, gordurosa na medida certa e textura agradável.

A marca Dia ficou em segundo lugar e foi avaliada pelos jurados como uma linguiça de bom sabor e suculência, sem muito aroma, bem equilibrada no sal, com boa textura e sabor da carne presente.

Em terceiro, ficou a marca Autêntica, que apresentou um produto de textura razoável, com baixa condimentação, boa coloração e boa aparência, sabor levemente adocicado e boa suculência.

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelo Paladar, leia a matéria completa aqui.