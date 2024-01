As 3 melhores marcas de iogurte natural eleitas em 2023 por Paladar; veja ranking

Em 2023, o Paladar realizou testes com uma série de produtos que fazem parte da dispensa e da geladeira de boa parte dos brasileiros. Em uma das edições, o alvo da vez foi o iogurte natural. Feito basicamente com leite e fermento, o alimento entra como item no café da manhã e também é muito utilizado em receitas doces e salgadas.

Com o auxílio de quatro especialistas queijeiros e gelateiros, o Paladar selecionou nove das principais marcas disponíveis no mercado e as submeteu a uma avaliação às cegas, onde as amostras para degustação foram distribuídas em potinhos identificados apenas por números.

A análise levou em consideração características como aspecto visual, textura e sabor, e alcançaram posições destacadas no ranking os produtos cujas características mais se aproximaram do que é considerado um iogurte natural ideal. Abaixo, você confere as três primeiras marcas colocadas:

Danone (1° lugar)

Leitíssimo (2° lugar)

Atilatte (3° lugar)

Para conferir o ranking completo, as avaliações do júri especializado e os bastidores do teste, leia na íntegra a matéria ‘Qual é o melhor iogurte natural?’, por Chris Campos, disponível aqui.