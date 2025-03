As melhores cervejas pilsen, puro malte e sem álcool do mercado

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida por brasileiros e pode ser encontrada em diferentes versões nas prateleiras dos supermercados.

Entre os tipos mais populares estão as cervejas pilsen, puro malte e, mais recentemente, as opções sem álcool.

Teste às cegas

Em busca de ajudar os consumidores na hora da compra, Paladar realizou três testes às cegas com a ajuda de jurados especialistas, que provaram rótulos de cada um dos tipos de cerveja citados acima. Confira as melhores marcas do mercado:

Pilsen - Krug

Cerveja Krug, considerada a melhor pilsen do Brasil Foto: Alex Silva

Eleita a melhor pilsen do mercado, a Krug apresenta brilho, borbulhas pequenas e ótima consistência da espuma. Além disso, revela nitidamente lúpulo e, portanto, notas de amargor.

Puro malte - Spaten

Cerveja Spaten, eleita a melhor puro malte do mercado Foto: Alex Silva

A campeã entre as cervejas puro malte, a Spaten é uma bebida leve, fácil de beber, com boa estabilidade de espuma e amargor baixo. Também é considerada uma cerveja mais fresca do que o esperado para um produto comercial.

Sem álcool - Budweiser Zero

Budweiser Zero, considerada a melhor cerveja sem álcool. Foto: Alex Silva

A versão de cerveja sem álcool da Budweiser promete o mesmo sabor e refrescância da versão original e parece cumprir a promessa, segundo a avaliação dos jurados. Garantiu o primeiro lugar no teste por ter boa carbonatação, espuma persistente, aroma frutado, amargor marcante e um final seco.

