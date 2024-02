As melhores padarias da Zona Oeste de São Paulo segundo chefs renomados

A Zona Oeste de São Paulo se destacou como uma das regiões com maior número de indicações de padarias de qualidade mencionadas por especialistas gastronômicos na matéria de Matheus sobre o assunto.

Esses estabelecimentos oferecem uma ampla variedade de produtos, indo além dos tradicionais pães quentinhos, e são facilmente encontrados em praticamente todas as esquinas.

Sendo assim, o Paladar reuniu as opiniões dos chefs renomados para listar padarias de qualidade em várias regiões de São Paulo. Quer saber mais detalhes? Leia o conteúdo completo.

Casaria: situada na Rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista, a Casaria é conhecida por seus croissants, folhados e pães integrais, conforme recomendado por Salvatore Loi, do Modern Mamma Osteria.

PUBLICIDADE

Padoca do Maní: Tuca Mezzomo, proprietário do Charco, indica o enroladinho de salsicha e o quiche de cogumelos com abóbora na Padoca do Maní, destacando a qualidade das delícias de padaria.

CPL: localizada em Pinheiros, a CPL é uma das preferidas de Marco Aurélio Sena, do Tantin, que costuma saborear o pão de queijo com requeijão. O estabelecimento funciona das 06h às 22h.

Julice Boulangerie: esta padaria artesanal foi elogiada pelo chef Thiago Morais, do Ki-Mukeka, principalmente pelo brunch de qualidade e croissants. Além disso, o atendimento e o ambiente foram destacados como pontos positivos.

PUBLICIDADE

Galeria dos Pães: Denis Watanabe, do Watanabe Restaurante, recomenda a Galeria dos Pães devido ao seu funcionamento 24 horas e à variedade de delícias disponíveis no cardápio.

Nova Leão: localizada na Vila Madalena, a Nova Leão é destacada por André Mifano, do Donna, que elogia os pães quentinhos e frios cortados na hora, além das opções de copinhos diferentes de cachaça disponíveis no estabelecimento.