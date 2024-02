As melhores padarias da Zona Sul de São Paulo segundo chefs renomados

O aroma irresistível de pão fresco e a exibição atraente de uma variedade de produtos nas vitrines são características que tornam as padarias tão queridas em São Paulo.

Segundo a matéria de Matheus Mans, na região Sul da cidade, destacam-se as padarias Tolouse, Villa Grano e Hakkopan por suas qualidades, conforme indicado por chefs renomados. Leia o conteúdo completo.

Toulouse

A Toulouse, localizada no Campo Belo, é uma recomendação de Mari Sciotti, do restaurante Quincho, que elogia a abordagem clássica da padaria. Mari destaca a experiência de saborear o pão francês com requeijão na chapa, acompanhado de um chocolate do Padre batido gelado.

Villa Grano

Já a Villa Grano, na Vila Clementino, é elogiada por Adriana Silvério, proprietária do Rendez-vous, por seu ambiente agradável e opções salgadas e doces oferecidas, também, em seu buffet variado.

Hakkopan

Por fim, a Hakkopan, no Paraíso, foi indicada pela chef Telma Shiraishi, do Aizomê, por sua estética clean e foco em pães naturais feitos na casa. Telma revela que gosta do shokupan, um pão de batata com alho, e do sourdough.