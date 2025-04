As melhores rotas do café em São Paulo para conhecer

No último dia 8 de abril, o Governo de São Paulo apresentou o programa Rotas do Café, que selecionou 57 atrativos turísticos ligados à cafeicultura e os organizou em cinco rotas temáticas. Essas rotas integram produção, história, culinária, cultura e centros de pesquisa científica. Saiba mais no blog ‘Um café para dividir’, de Ensei Neto, no Paladar.

Rotas do café

Entre as localidades selecionadas como rotas estão: Mantiqueira Vulcânica, com cidades como Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Caconde e São Sebastião da Grama. A região também é famosa pela produção de queijos e vinhos; Cuesta, Itaqueri e Tietê, que abrangem Brotas e Dourado. A área é conhecida por suas trilhas e turismo de aventura, além de queijos premiados.

Ainda fazem parte das rotas Circuito das Águas (inclui Serra Negra e Amparo); Mogiana Paulista (com Franca, Pedregulho e Altinópolis); e Alta Paulista (Marília e Garça).

Vivência histórica do café

PUBLICIDADE

Além das rotas, o programa destaca destinos que oferecem uma vivência histórica do café em São Paulo, como o Museu do Café em Santos e o Instituto Biológico na Vila Mariana, onde se localiza o maior cafezal urbano do mundo.

Turismo cafeeiro

A iniciativa é uma estratégia para promover o turismo nas regiões produtoras de café, fortalecendo a economia local através da culinária e das pequenas torrefações. Além disso, o programa Rotas do Café abre espaço para produtos que têm ganhado reconhecimento internacional, como queijos premiados, vinhos e azeites.