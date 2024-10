As melhores sobremesas de chocolate do mundo são uma verdadeira tentação para os amantes desse ingrediente versátil e adorado. Combinando texturas e sabores, essas delícias conquistam paladares ao redor do globo.

A lista das melhores sobremesas de chocolate, segundo o TasteAtlas, apresenta desde receitas clássicas até criações contemporâneas que encantam os apaixonados por chocolate. Entre os destaques, estão o mousse de chocolate, leve e aerado, que derrete na boca, e o brownie, que combina a intensidade do chocolate com uma textura densa e úmida. Outro grande favorito é a torta de chocolate, que surge em várias versões com frutas, nozes ou coberturas sofisticadas.

Conheça algumas das melhores sobremesas

1. Chocolate Soufflé (Soufflé au Chocolat) - França

Com uma nota de 4.5 estrelas, o Chocolate Soufflé é uma sobremesa francesa refinada que combina chocolate amargo com uma base cremosa de gemas de ovo e claras batidas até ficarem fofas. Tradicionalmente assado em pequenos ramequins, ele deve ser levemente assado para manter uma textura macia e aveludada. Um dos locais mais icônicos para experimentar essa sobremesa é no restaurante Le Soufflé em Paris.

2. Kladdkaka - Suécia

Outro destaque com 4.5 estrelas é o Kladdkaka, um bolo de chocolate sueco que se tornou uma das sobremesas mais populares da Suécia. Essa criação combina ovos, cacau, açúcar e manteiga, resultando em uma textura densa e cremosa. Durante o preparo, o bolo deve ficar com uma superfície crocante enquanto o interior permanece macio. O Chokladkoppen em Estocolmo é um dos locais mais recomendados para provar esse clássico.

3. Tinginys - Lituânia

Com 4.5 estrelas, o Tinginys, que significa “preguiçoso”, é uma sobremesa lituana simples e de preparo rápido, muito semelhante ao famoso “salame de chocolate” italiano. Feito com biscoitos quebrados, cacau, leite condensado e manteiga, esse doce não precisa ser assado. Sua textura é crocante por fora, com um recheio que combina perfeitamente os ingredientes. Essa sobremesa é amplamente apreciada como uma autêntica iguaria lituana.

Para saber mais sobre as melhores sobremesas de chocolate, confira a matéria original do TasteAtlas e descubra as iguarias que estão fazendo sucesso entre os fãs de chocolate.

O que é o TasteAtlas?

O TasteAtlas é uma plataforma dedicada à gastronomia mundial, que reúne informações sobre pratos, ingredientes e restaurantes de diversos países. Com a ajuda de avaliações de usuários, o site busca promover a cultura alimentar e a diversidade das cozinhas do mundo, oferecendo um guia útil para os apaixonados pela gastronomia.

Brigadeiro de colher Foto: josé Gomes/ Adobe Stock

O melhor chocolate 70%

Paladar classificou as melhores barras de chocolate, recomendando as melhores opções para quem busca a intensidade do cacau.

Em um teste realizado pelo Paladar, os chocolates 70% cacau de várias marcas foram avaliados, destacando-se aqueles que oferecem um sabor mais puro e equilibrado. O teste revelou diferenças importantes entre as marcas, ajudando consumidores a fazerem escolhas mais informadas na hora de comprar seus chocolates favoritos. Veja o teste completo sobre qual o melhor chocolate 70% aqui.