As três melhores marcas de requeijão de 2025

Cremoso e versátil, o requeijão é um clássico das mesas brasileiras, combinando com pães, torradas, bolos e até saladas. Presente nos mercados desde 1911, continua sendo um dos laticínios mais consumidos no país.

Para descobrir qual é o melhor entre as opções disponíveis, o Paladar testou 26 marcas de requeijão tradicional, incluindo algumas versões com adição de queijo, indicadas no rótulo.

Nessa iniciativa 100% editorial, o teste às cegas foi feito com um time de especialistas. Os produtos foram despersonalizados, colocados em pratos numerados e servidos in natura para degustação. Os critérios para o resultado final foram aroma, aparência, textura e sabor. Veja as melhores:

D’Or - Selo Bronze

O Selo Bronze é do requeijão da marca D'Or Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

O requeijão da D’Or garantiu o Selo Bronze do Paladar. A amostra ganhou espaço por conta da sua textura agradável, visualmente bonita, com sabor presente e delicado. “Tem um sabor agradável e bem equilibrado de queijo”, revelou um dos jurados. A amostra de 200 g custou R$ 7,89, no St. Marchê.

Tirolez - Selo Prata

O requeijão Tirolez ganhou o Selo Prata Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

Dono do Selo Prata deste ano, a marca Tirolez conquistou os jurados com o seu sabor equilibrado, aroma neutro e “textura perfeita”. Sua cor bem branquinha de requeijão foi elogiada e contou como elemento positivo. Essa amostra de 200 g custou R$ 9,40, na Casa Santa Luzia.

Itambé - Selo Ouro

O requeijão que levou o Selo Ouro foi o Itambé Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

Dona do Selo Ouro do Paladar, a marca Itambé ganhou os jurados com a sua cremosidade, suavidade e equilíbrio. Ele apresentou não apresentou sabores residuais e uma textura com excesso de amido, o que configurou elementos positivos.

Em sua embalagem, é mencionada a adição de queijo mussarela à fórmula. Essa amostra de 200 g custou R$ 9,99, no Carrefour.

Qual é a melhor ricota?

Outro laticínio que marca presença no café da manhã e em diversas receitas ao longo do dia é a ricota. Versátil e com sabor mais delicado, ela é usada de várias formas para realçar os pratos.

O Paladar testou diferentes marcas para descobrir quais se destacam em qualidade e sabor. Confira o resultado completo.