Atitude de Rodrigo Hilbert cozinhando é alvo de críticas após participação em programa de TV

Rodrigo Hilbert é alvo de críticas após participação em É de Casa Foto: Luciana Prezia/AE

Rodrigo Hilbert viralizou nas rede sociais após ser convidado para participar do programa É De Casa, da TV Globo no último sábado (22). O nome do apresentador sempre está em evidência com comentários bons e positivos, mas após a participação no programa, ele foi criticado por seus hábitos de higiene na cozinha.

Após protagonizar o quadro ‘Tempero de Família’, os internautas ficaram incomodados com a falta de higiene do apresentador enquanto cozinhava. As pessoas disseram na internet que Rodrigo não lavava as mãos e cortava os legumes sem higienizar.

Alguns chegaram a dizer para as pessoas observarem melhor o Rodrigo, uma vez que estão falando que ele não cuida da limpeza da cozinha, nem da higiene no ambiente. Os internautas estão usando os comentários como um alerta para que todos que forem cozinhar, mantenham o ambiente, alimentos e recipientes limpos. Veja um exemplo dos comentários que lotaram o Twitter no último sábado (22):