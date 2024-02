Brad Pitt passa a ser sócio majoritário de vinícola francesa

Na última sexta-feira (2), o tablóide americano Page Six revelou que a batalha judicial entre os atores de Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt acerca da posse da vinícola Château Miraval, localizada ao sul da França, em Provence, chegou ao fim, concedendo a Pitt 60% das ações e o título de sócio majoritário.

A disputa pela propriedade avaliada em aproximadamente U$ 50 milhões vem acontecendo desde 2016, quando o casal se divorciou, e o que antes era uma sociedade igualitária vendido pela metade por Jolie para o russo Yuri Shefler, dono do selo de vodcas Stolichnaya.

A conquista de 60% de poder sobre a vinícola pelo ator decorre da concessão de 10% das ações à Angelina em 2014, quando se casaram, sob o valor simbólico de 1 dólar - porcentagem recentemente retomada após decisão do juíz. Isso, no entanto, não é definitivo.

Segundo Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia, ainda não dá para se mensurar o impacto da novidade na produção de vinhos Miraval, cuja influência ajudou a colocar os rosados em um nível superior de qualidade e glamour. Até o momento, as bebidas permanecem sendo feitas pela família Perrin, autora do famoso Château Beaucastel.