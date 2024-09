Aurora Fest no Largo da Batata: comida asiática e atrações, veja como participar

Quando chega o final de semana, sempre surge a dúvida: o que fazer? Em São Paulo não faltam opções, especialmente gastronômicas. A segunda edição do festival Aurora Fest acontece neste sábado, 21 de setembro.

O Aurora Fest vai tomar as ruas do Largo da Batata, região em Pinheiros. Opte pelo transporte público, o local é perto da estação Faria Lima, da Linha 4-Amarela. O encontro reunirá restaurantes como Sozai Japanese Deli, Ooey Cookies, Mori Chazeria e Thai e San, Samosa & Company e Ooey Cookies.

Além disso, o evento também vai trazer ótimas opções culturais, como o show de tambores coreanos. Com entrada gratuita, a programação começa perto do horário do almoço e segue até a noite. Perfeito para o clima de calor.

O festival é promovido pelo aplicativo Vou de Nekô, que tem como foco promover o empreendedorismo feminino e fomentar a gastronomia e a cultura de diversos países asiáticos. Durante todo o evento, serão 30 grandes nomes da culinária oriental.

Entre uma comidinha e outra, o festival terá atrações musicais, dança e ainda oficinas e workshops gratuitos de Ikebana e Origami.