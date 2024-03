Avelã ajuda a reforçar a saúde cardiovascular; veja receitas

Durante muito tempo, as oleaginosas foram consideradas vilãs na alimentação pelo alto teor calórico que apresentam. Mas com o respaldo de várias pesquisas, hoje, esses mesmos alimentos são vistos como aliados da saúde.

Os nuts, assim como as pequenas refeições, agem em mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome. Mas os cientistas explicam que é preciso ter equilíbrio e evitar excessos, para não ter efeitos contrários do que o esperado.

Segundo o nutricionista Gustavo Rosa Gentil Andrade, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), as oleaginosas oferecem boas proporções de gorduras benéficas, as mono e as poli-insaturadas. Ambas sobressaem em estudos por resguardar as artérias, controlar as taxas de colesterol, blindando o coração e auxiliando na redução do risco de males como o acidente vascular cerebral e o infarto.

No grupo das oleaginosas está a avelã, que concentra gorduras benéficas e vitaminas do complexo B. Antigamente, era muita utilizada pelos romanos em receitas de molhos para acompanhar carnes de caça. Atualmente, serve de matéria-prima para um dos cremes mais famosos do mundo.

Teste de creme de avelã

Criado na Itália, o creme de avelã ficou mundialmente conhecido na década de 1960, mas ganhou força mesmo nos anos 2000. Hoje existem várias marcas que produzem o doce e podem ser encontradas facilmente nas prateleiras dos supermercados.

O Paladar decidiu testar as opções mais encontradas nos supermercados. Para isso, alguns especialistas foram convidados a provar 11 amostras. O teste foi realizado às cegas e os jurados avaliaram a combinação de sabores, aroma, aparência e cremosidade dos produtos.

O creme de avelã que levou o selo Paladar e foi eleito o melhor do mercado é da marca Miroh! De acordo com os especialistas, o produto apresentou um ótimo sabor, bem balanceado no açúcar, de textura cremosa e aveludada (confira o teste aqui).

Receitas com creme de avelã

Pipoca com creme de avelã

Saborosa em diversas ocasiões, seja em casa, no cinema ou em festas, a pipoca é um lanche muito fácil de ser preparado e uma das possibilidades de incrementá-la é incluir o creme de avelã. Veja a receita completa aqui.

Brownie de creme de avelã

Há diversos tipos de brownie, desde os com cobertura até os mais sequinhos. Uma das opções interessantes é o brownie de chocolate recheado com creme de avelã, que traz todo um sabor especial. Veja a receita completa aqui.

Empadão de creme de avelã

Simples e ultra cremosa, essa sobremesa com creme de avelã é simples de ser feita e possui uma massa fininha e crocante que derrete na boca. Veja a receita completa aqui.

Para conferir mais opções de oleaginosas e seus benefícios para a saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.