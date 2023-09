Avenida Paulista recebe festival de doces neste final de semana; veja programação

Neste final de semana, entre as várias atividades que borbulham na região da Avenida Paulista, em São Paulo, acontece a Pop Plus, a maior feira plus size do mundo, que foi idealizada pela jornalista e empreendedora Flavia Durante.

O evento começou neste sábado (02), no Club Homs São Paulo, e se encerra amanhã. A programação conta com expositores dos mais diversos segmentos, abordando temas importantes relacionados à gordofobia dias antes da data da luta antigordofóbica - celebrada em 10 de setembro. Além disso, a atração também contará com Festival de Doces e Morango no salão anexo.

A feira chega à 35ª edição neste ano e conta com mais de 50 marcas autorais brasileiras, comandadas por mulheres e famílias, e que trabalham com tamanhos do 44 ao 70 (ou sob medida). Além disso, também traz apresentações musicais, exposições artísticas, venda de cosméticos, flash tattoo e um giro gastronômico.

A parte das comidas fica por conta do Festival de Doces e Morango, que acontece no salão anexo do Club Homs. Entre as opções estão as mais diversas opções aos fãs da fruta, desde bolos, espetos, fondue, merengues, algodão doce e maria mole até coxinha da Barbie, escondidinho e estrogonofe de morango.

Também haverá outros pratos como Fire Burguer (hambúrgueres e porções), Le Velmont Crepes (crepes doces e salgados), Mundo Beer (chope artesanal), Point Vip (comida mexicana e drinks criativos com e sem álcool), doces mineiros, pavês, delícias de uva, quindim, cannolis e brownies.

Confira o cronograma completo das apresentações de domingo (03):

12h – Letícia Junqueira (workshop infantil)

14h – Pablo Vieira (pocket show)

16h – Grupo SGS Dance (jazz funk)

18h – Lívia Sales (contação de histórias)

11h às 16h – DJ Miss Draga

16h às 20h – DJ Acass