Azeite brasileiro é campeão em importante competição internacional

Nesta semana, o Azeite de Oliva Extra Virgem Potenza Frutado, da Fazenda Serra dos Tapes, de Canguçu, no Rio Grande do Sul, conquistou mais um prêmio internacional e foi a campeão da categoria de “Azeite Frutado Ligeiro”, na 22ª edição do Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade dos Melhores Azeites Extra Virgens.

O azeite é o único representante brasileiro nesta edição do concurso. No ano passado, a marca também já havia sido premiada como o melhor azeite do Hemisfério Sul pelo Mario Solinas Quality Award.

O blend frutado do Azeite de Oliva Extra Virgem Potenza possui acidez máxima de 0,14%. O produto é preparado com as variedades de azeitonas arbequina, coratina e frantoio.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Internacional Expoliva é um dos mais antigos e tradicionais do setor. Foi criado pela Fundação Del Olivar para a Promoção e Desenvolvimento do Olival e do Azeite, sediada na cidade de Jáen, na Espanha.

O principal diferencial do concurso está no rigor durante todo o processo de coleta de amostras e avaliação dos candidatos. Em busca de garantir transparência e autenticidade, a coleta de amostras de azeites é realizada sob supervisão de cartório. Além disso, ao chegar no destino, é utilizada uma chave dupla autenticada para certificar a integridade e confidencialidade dos resultados.

