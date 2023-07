Paladar selecionou 20 marcas de azeite de mercado para testar; confira qual ficou em 2º lugar Foto: Unsplash

O azeite é um produto muito consumido pelos brasileiros, que atualmente substitui o óleo de cozinha. Apesar do seu valor um pouco mais elevado, a qualidade do produto é indiscutível e muito utilizada pelos brasileiros.

O Paladar convidou um júri especializado para tirar a dúvida sobre as melhores marcas de azeite extra virgem disponíveis no mercado. O teste selecionou 20 marcas de azeite de até R$ 50, que são vendidas em supermercado, para sanar a dúvida de quais são as melhores.

Em segundo lugar ficou a marca O.live & Co (R$ 31,37, garrafa com 500ml), um azeite chileno que apresenta bastante picância, sendo o fator mais marcante do produto. Apesar de tudo, tem um leve defeito de fermentação.

Confira a matéria completa aqui e veja mais detalhes sobre o teste.