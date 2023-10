Azeite gaúcho é premiado em 71 competições internacionais

Um ingrediente essencial em muitos pratos, o azeite ganhou destaque na culinária com várias premiações, especialmente para os azeites brasileiros. Desta vez, a marca Estância das Oliveiras, sediada em Viamão, no Rio Grande do Sul, comemora um marco histórico ao se tornar a primeira produtora de azeite brasileira a receber reconhecimento em competições em cinco continentes.

Com 71 prêmios, sendo 65 deles conquistados apenas na safra de 2023, a Estância das Oliveiras recebeu reconhecimento tanto em competições nacionais quanto internacionais. Destaca-se a premiação durante o Concurso Mundial TerraOlivo de Israel, onde a empresa se tornou a única marca de azeites na história da competição a ser eleita por dois anos consecutivos como o Melhor Azeite do Brasil e figurar entre os dez melhores azeites do mundo.

Segundo a Exame, o mais recente reconhecimento aconteceu durante o Australian International Olive Awards em outubro. Os azeites Frantoio e Los Dos ganharam respectivamente as medalhas de ouro e prata.

