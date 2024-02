Azeite na sobremesa? Saiba como harmonizar os sabores com dicas de especialistas

Que o azeite é usado para temperar, cozinhar e dar sabor aos pratos todo mundo sabe, mas você já pensou em harmonizar um doce com o produto?

Recentemente, a cantora Dua Lipa revelou sorvete de creme com azeite e flor de sal é sua sobremesa favorita e levou a internet a loucura com fãs que passaram a testar a combinação.

Segundo Glenda Haas, sommelier de azeites e produtora do azeite Lagar H, produzido no Brasil, azeites extra virgem são excelentes opções para serem usadas em doces e sobremesas. “Muita gente torce o nariz pois nunca provou um azeite extra virgem de verdade. Pode ser usado tanto em finalizações de doces e sobremesas como ingrediente da receita”, disse ao Paladar.

Mas calma, não é tão simples, é preciso pensar na harmonização do azeite antes de sair colocando em qualquer tipo de doce. Isabel Kasper, professora de gastronomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e pesquisadora em análise sensorial com azeite de oliva, afirma que antes de tudo, é preciso compreender o alcance e sabor do azeite.

Entre as sobremesas que combinam muito com azeite estão doce de leite, cheesecake de frutas vermelhas e mousses. O importante é seguir a regra da suavidade, afinal, colocar um azeite muito intenso em uma sobremesa mais delicada pode acabar dando origem para um novo produto, em que o azeite toma conta de todo o sabor.

Vale também preparar doces com azeites, como sorvetes, além de fazer substituições da gordura pelo produto feito com azeitonas.

