Azeite: o que significam as diferentes cores de tampas para o produto?

Você provavelmente já passou pela prateleira de azeites no mercado e encontrou várias garrafas da mesma marca com tampas de cores diferentes. Elas servem para indicar os tipos do produto, mas, de acordo com informações do veículo The Capitalist, não há um padrão geral no mercado, permitindo às fabricantes segmentar os rótulos de formas diferentes entre si. Por isso, é muito importante sempre ler o rótulo, para saber exatamente para qual finalidade foi feito aquele azeite.

Para saber qual azeite levar para casa é necessário conhecer os tipos e quais se adequam às suas preferências de consumo. Confira:

Azeite de oliva

É uma mistura do refinada com uma baixa porção do virgem ou extravirgem que equilibra suavidade com algumas características dos outros tipos de azeite considerados por especialistas de qualidade superior.

Azeite refinado

Esse tipo passa por filtragens e processamentos químicos para remover possíveis impurezas e sabores estranhos. Tem sabor suave e pode ser utilizado em diferentes métodos de cozimento.

Azeite extravirgem

Tido como o azeite mais puro, esse tipo é resultado da prensagem a frio das azeitonas, sem tratamento químico. Mantém o sabor e o aroma natural das azeitonas, tem baixo percentual de acidez e é ideal para finalizar pratos e consumir com alimentos crus.

Azeite virgem

Sua produção é similar à do extravirgem, extraído da prensagem fria de azeitonas, contudo é um pouco mais ácido e tem características sensoriais diferentes. É adequado para preparações culinárias.

Geralmente, cada um desses azeites têm uma cor de tampa diferente. Vale relembrar que a escolha do produto varia de acordo com o que você quer preparar de alimento com ele. Ressaltamos que a leitura do rótulo é muito importante para atender a sua expectativa.