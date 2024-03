Azeite, óleo ou manteiga? Confira qual a melhor opção para cozinhar

As gorduras alimentícias são essenciais para preparar algumas receitas, e a maioria delas está presente no dia a dia, seja o óleo utilizado para fritar batatas ou para fazer aquele simples e rápido ovo mexido para acompanhar o arroz e o feijão do almoço ou o café da manhã.

Existem diversas opções de gordura, de origem animal ou vegetal, e cada uma delas serve a um propósito específico. Algumas, em especial, são as mais indicadas para grelhar ou finalizar alimentos: são eles o azeite extra virgem e a manteiga.

Os dois ingredientes são classificados como gorduras boas por suas qualidades nutricionais e, claro, o sabor agradável que conferem aos alimentos, conforme aponta o portal Terra. Isso, claro, considerando uma quantidade equilibrada.

Entretanto, para utilizá-los, ainda mais no que se refere ao azeite, deve-se ter em mente que o fogo deve ser baixo, visto que temperaturas elevadas implicam na perda de características importantes do produto, o que pode prejudicar o resultado do prato em cocção.