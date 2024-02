Azeite trufado: do que é feito e qual o sabor?

Entre os variados tipos de azeite disponíveis, alguns utilizados para temperar preparos específico ou apenas para finalizar alguns pratos, um dos que mais se destacam na alta cozinha é o famoso azeite trufado. Você já deve ter ouvido falar sobre o azeite que se diferencia dos demais por seu sabor e aroma intensos e únicos, mas sabe do que é feito?

Esse tipo de azeite é obtido através do processo de infusão de lascas da rara (e por isso sofisticada) trufa em porções do extra virgem. A iguaria é um fungo de gosto agradável que cresce em raízes subterrâneas de árvores oriundas de regiões com clima temperado, em sua maioria carvalhos e castanheiras.

Segundo as informações do site Cadenza, as principais características do azeite trufado estão no sabor complexo, que adquire notas terrosas, com toques de cogumelo e alho, cuja intensidade pode variar de acordo com o tipo de trufa utilizada, método e tempo de infusão.