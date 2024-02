Azeite condimentado: o que é e como utilizá-lo?

Proveniente da extração de azeitonas, o azeite é um óleo amplamente utilizado nos mais diversos preparos culinários, tanto em refeições quanto em sobremesas. Existem diferentes versões do produtom e uma delas é a aromatizada ou condimentada.

Esse tipo de azeite pode ser feito em casa, com as conservas, ervas e especiarias da preferência de quem o faz, podendo ter notas cítricas, doces ou apimentadas, e para acertar na hora de utilizá-lo, Perola Polillo, especialista em azeites brasileiros, compartilha algumas dicas de harmonização.

Segundo a sommelier, um azeite condimentado com limão siciliano, por exemplo, é ótimo para temperar camarão e filé de frango, além de finalizar muito bem risoto de aspargos com presunto parma e até mesmo bolos, tortas e mousses, para quem gosta de doces.

No caso do azeite aromatizado com alho, boas sugestões de uso são no preparo de arroz, feijão e bife, podendo também ser utilizado para temperar a pipoca pronta ou finalizar a pizza.

Perola Polillo ainda aborda mais propriedades e dicas do azeite trufado na matéria ‘Azeites trufados: tudo o que você precisa saber sobre azeites aromatizados’, por Rebecca Gigli. Leia na íntegra aqui.