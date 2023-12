Bacalhau com natas: Chef ensina combinação perfeita para a ceia do Ano Novo

O clima de final de ano sempre traz à tona o pensamento de mesas caseiras abundantes em diversidade, seja para pratos salgados ou doces na medida para degustar em família.

Pensando nisso, separamos um clássico de festas aprimorado: o bacalhau com natas e peras ao vinho da chef Maddalena Stasi, do restaurante Mercearia do Conde. A receita vai oferecer simplesmente a estrela da ceia de Ano Novo.

Com o tempo de preparo rápido, e a dificuldade considerada média, fica bem mais simples quando você acompanha o passo a passo de ambos ingredientes principais. O resultado no paladar entrega cremosidade e uma explosão de sabores! Veja a receita completa aqui.