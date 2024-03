Bacio di Latte anuncia novidades para a Páscoa; confira

A Bacio di Latte, conhecida por sua produção artesanal de gelatos e com diversos pontos de venda em todo o Brasil, anunciou novidades para a Páscoa que prometem agradar aos amantes de doces.

Assim como em anos anteriores, a gelateria oferece uma variedade de estilos de chocolates, presentes e ovos de colher, agora com novas versões para o ano de 2024.

Para presentear alguém, a partir de segunda-feira, 18, estarão disponíveis opções como a caixa com brownie e cobertura de nuts (R$ 75), o creme Bella Pistacchio (R$ 90) e o kit com quatro barras de chocolate (R$ 115), oferecendo escolha entre versões de sabores, incluindo pistache, chocolate ao leite, caramelo, entre outros.

Com destaque para o pistache em alta, a Bacio di Latte também apresenta o ‘Pistacchio’ (R$ 170), uma versão de colher com 370g, predominantemente recheado, coberto com pistache crocante e envolto em uma casca de chocolate branco.

Além disso, os novos sabores de chocolate incluem o Pistacchio Crocante, que combina chocolate de pistache com um toque crocante de pistache, e o Bacio di Latte, um chocolate branco.