Baixada Santista recebe festival gastronômico a preços fixos; veja data

Nesta sexta-feira (15), a baixada santista deu início à 7ª edição do Restaurant Week, que promete levar ao público os sabores de diferentes regiões do Brasil por meio de pratos inspirados nos seis biomas presentes nosso território.

O evento dura até o dia 15 de outubro e conta com a participação de 24 restaurantes, com cardápios divididos nas categorias tradicional (R$ 54,90 para almoço e R$ 69,90 para jantar); plus (R$ 68,90 para almoço e R$ 78,90 para jantar); e premium (R$ 79,00 para almoço e R$ 99,00 para jantar), podendo acompanhar as cervejas Baden Baden, disponíveis nos locais.

O festival ainda promove ações sociais dando aos clientes a opção de contribuir com R$ 2 para a Escola Portuguesa de Santos a cada menu vendido, segundo informações do G1.

Para conferir a lista dos locais que fazem parte do Restaurant Week e seus respectivos endereços e horários de funcionamento, acesse o site oficial do evento.

