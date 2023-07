Beterraba Foto: Unsplash

Os restaurantes universitários (RU) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) criaram um cardápio especial para a última quinta-feira (20), com pratos cor de rosa, inspirado no novo filme da Barbie - que estreou nos cinemas no mesmo dia.

Os pratos receberam uma receita adaptada com inclusão de beterraba, que dá tonalidade diferente aos alimentos.

O almoço serviu peixe à milanesa com molho rosê ou nuggets rosa de feijão para os vegetarianos. Já o jantar contou com panqueca rosa de carne moída ou de grão-de-bico e beterraba cozida com maionese.

A coordenadora dos RUs da instituição, Lucyanne Correia, afirmou que a ideia veio após os alunos marcarem o perfil do restaurante em uma publicação de uma rede de fast food, que criou um molho e sanduíche rosa para o lançamento.

“Nós temos o molho ‘rosê’ que servimos com o peixe a milanesa que é bem parecido com o do fast food e fica bem rosa, mas para que nosso molho fique assim adicionamos beterraba e maionese caseira feita nos restaurantes, então podemos dizer que o nosso molho é mais saudável do que o do fast food”, garantiu Correia em entrevista ao G1.

Além do diferencial do filme, a coordenadora reforça que os pratos devem levar em consideração também valores nutricionais e saúde.

“Nós trabalhamos nos RUs com uma equipe de nutricionistas responsáveis pela elaboração do cardápio, levando em conta o equilíbrio nutricional, variação, disponibilidade dos ingredientes de acordo com a época do ano, e hábitos regionais”, afirmou.

O cardápio rosa estará disponível apenas no restaurante Central e no Botânico, em Curitiba, e nos do litoral, de Palotina. A restrição é por causa do recesso dos alunos.