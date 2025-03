Bar badalado do Rio e nos EUA abre primeira unidade em SP; conheça

O Boteco do Manolo, conhecido pela comida caseira e atmosfera acolhedora, inaugura sua primeira franquia em São Paulo, no bairro Moema. A pré-inauguração ocorre neste domingo (16), na Alameda dos Jurupis, 1920, das 19h às 23h, em um evento com reserva antecipada.

A casa abre oficialmente as portas ao público no dia 17 de março, trazendo um espaço amplo, distribuído em dois andares, além de um rooftop com música ao vivo.

A proposta vai além da gastronomia: o objetivo é oferecer uma experiência completa aos clientes, combinando boa comida, bebida gelada e um ambiente descontraído.

Com um cardápio que reúne mais de 140 opções, o Boteco do Manolo aposta em pratos generosos e sabores tradicionais. Entre os destaques, estão a costela, o torresmo de rolo, a picanha e o bolinho de feijoada. Para acompanhar, a casa oferece o ‘Chopp Zero Grau’ e a ‘Caipi de Coco e Limão’, por exemplo, duas marcas registradas do bar.

A rede, que nasceu no Rio de Janeiro em 2003, já conquistou o público carioca e expandiu suas operações para os Estados Unidos, onde conta com unidades na Flórida e novas lojas em construção.

Agora, o bar chega a São Paulo mantendo a essência de um boteco brasileiro autêntico, com clima acolhedor e pratos generosos. A nova unidade funcionará todos os dias, das 12h à meia-noite, na Alameda dos Jupuris, 1920, em Moema.